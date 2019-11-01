Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах

Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тыс. руб., заявили РБК в пресс-службе суда.

На сайте организации сообщается, что суд вынес соответствующее решение из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» на Facebook-странице ингушского отделения «Мемориала». Центр обвинили по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). В «Мемориале» заявили о намерении обжаловать решение суда. Как следует из позиции организации, необходимая маркировка была на официальном сайте и страницах в соцсетях. Ингушское представительство делало только перепосты материалов других сайтов без добавления авторского содержания. Повторное указание маркировки, таким образом, не является обязательным, заключили в «Мемориале».

22 октября суд уже оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки на YouTube-странице ингушского представительства. Как сообщил РБК председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский, суд рассматривал протоколы, которые составили после проверки соцсетей организации в ФСБ. Тогда были рассмотрены только два первых протокола, сказал Рачинский, отметив, что составили их около десятка.