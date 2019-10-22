Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах

Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. за административное нарушение, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Суд признал «Мемориал» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента).

Как поясняют «МБХ медиа», Роскомнадзор составил протокол в отношении организации из-за того, что на YouTube-странице ингушского отделения «Мемориала» отсутствует маркировка иноагента, которую организация обязана ставить по закону. По словам представителя Роскомнадзора, это «нарушает права человека на получение полной информации».

Председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский сообщил РБК, что суд рассмотрел протоколы, составленные по заявлению управления ФСБ по Ингушетии после исследования социальных сетей организации. «Там размещались ссылки на материалы основного сайта, и на этих аккаунтах не было указано, что «Мемориал» внесен в список иностранных агентов. Это и было основанием для составления десятка протоколов. И сегодня были рассмотрены первые два», — пояснил он.

Рачинский отметил, что в организации не маркировали собственные страницы в соцсетях, так как не рассматривали их как самостоятельный ресурс.

«В соцсетях мы размещаем преимущественно ссылки на основной сайт, на котором маркировка есть, — указал он. — Мы с этим решением не согласны. Эта маркировка теперь есть, но суд тем не менее счел необходимым вынести такое решение», — сказал Рачинский.