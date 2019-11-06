У впавшей в кому экс-жены Цеповяза нашли записку

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, члена банды Цапков, впала в кому, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону. Как следует из фотографии записки Стришней, которую РБК передал источник в правоохранительных органах, она жаловалась на давление, которое на нее оказывали.

В процессе, на который должна была прийти Стришняя, она является одной из обвиняемых в вымогательстве. «Да, она действительно впала в кому. Процесс отложили до 14 ноября. Деталями поделится не можем, заседание закрытое», — сказали в пресс-службе суда.

Адвокат ее экс-мужа Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов рассказал РБК, что Стришнюю обнаружили на полу у нее дома в бессознательном состоянии. По его словам, она находится в реанимации.

«Мы не можем утверждать, что была попытка суицида, но записка была обнаружена. В ней она винит конкретных людей в том, что на нее было оказано давление, и с этим жить она не может. Сейчас она в реанимации Кущевской районной больницы на искусственном дыхании. Врачи говорят, что она находится между жизнью и смертью, ничего не обещают», — сообщил РБК ее адвокат Мурад Мусаев.