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У впавшей в кому экс-жены Цеповяза нашли записку

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, члена банды Цапков, впала в кому, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону. Как следует из фотографии записки Стришней, которую РБК передал источник в правоохранительных органах, она жаловалась на давление, которое на нее оказывали.

В процессе, на который должна была прийти Стришняя, она является одной из обвиняемых в вымогательстве. «Да, она действительно впала в кому. Процесс отложили до 14 ноября. Деталями поделится не можем, заседание закрытое», — сказали в пресс-службе суда.

Адвокат ее экс-мужа Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов рассказал РБК, что Стришнюю обнаружили на полу у нее дома в бессознательном состоянии. По его словам, она находится в реанимации.

«Мы не можем утверждать, что была попытка суицида, но записка была обнаружена. В ней она винит конкретных людей в том, что на нее было оказано давление, и с этим жить она не может. Сейчас она в реанимации Кущевской районной больницы на искусственном дыхании. Врачи говорят, что она находится между жизнью и смертью, ничего не обещают», — сообщил РБК ее адвокат Мурад Мусаев.

Фото: Источник в правоохранительных органах

Бывшую жену Цеповяза задержали 29 июня. На следующий день суд арестовал Стришнюю на один месяц и 25 суток. Ее адвокат Мурад Мусаев сообщил ТАСС, что подозреваемую отпустили под домашний арест, так как она страдает онкологическим заболеванием.

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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Она является фигурантом уголовного дела о вымогательстве группой лиц в крупном размере (ст. 163 ч. 2 УК). Другими фигурантами стали ее брат Иван Стришний и предприниматель Федор Стрельцов. Их подозревают в вымогательстве 77 млн руб. у бизнесмена Исюка в 2010 году.

Ее адвокат сообщал, что, по версии следствия, акт вымогательства происходил в офисе предприятия «Слава Кубани», директором которого является экс-жена Цеповяза. Однако защитник отмечал, что Стришняя начала работать на предприятии с 2011 года и не знакома с Исюком.

Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был одним из членов банды Цапков, действовавшей в станице Кущевская. По данным правоохранительных органов, члены банды причастны к убийствам, грабежам, изнасилованиям и другим преступлениям.

Теги: Вячеслав Цеповяз, банда Цапков, кома, новости РБК
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