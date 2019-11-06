Суд отказал москвичке в иске из-за системы распознавания лиц

Савеловский районный суд Москвы отказал в иске жительнице столицы Алене Поповой, в котором она выступила против использования видеокамер с функцией распознавания лиц. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме», — сказали в пресс-службе.

В суде отметили, что москвичка подавала иск против столичных главка МВД и департамента информационных технологий. Она просила признать незаконным применение технологии распознавания лиц и обязать запретить их использование в Москве, а также удалить биометрические персональные данные из «базы данных изображений гражданина» и предоставить доказательства, что это было сделано.

Попова подала иск в Савеловский суд в начале октября. Ответчиком помимо МВД и департамента информационных технологий также указывался Роскомнадзор. Москвичка объясняла подачу иска тем, что Конституция запрещает вмешательство в личную жизнь, если нет соответствующего решения суда или человек не является подозреваемым по какому-либо делу.