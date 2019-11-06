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Суд отказал москвичке в иске из-за системы распознавания лиц

Савеловский районный суд Москвы отказал в иске жительнице столицы Алене Поповой, в котором она выступила против использования видеокамер с функцией распознавания лиц. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме», — сказали в пресс-службе.

В суде отметили, что москвичка подавала иск против столичных главка МВД и департамента информационных технологий. Она просила признать незаконным применение технологии распознавания лиц и обязать запретить их использование в Москве, а также удалить биометрические персональные данные из «базы данных изображений гражданина» и предоставить доказательства, что это было сделано.

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Попова подала иск в Савеловский суд в начале октября. Ответчиком помимо МВД и департамента информационных технологий также указывался Роскомнадзор. Москвичка объясняла подачу иска тем, что Конституция запрещает вмешательство в личную жизнь, если нет соответствующего решения суда или человек не является подозреваемым по какому-либо делу.

Женщина отмечала, что также существует закон о защите персональных данных, который предусматривает необходимость согласия россиян на их сбор. По словам Поповой, по камерам распознавания лиц подобных нормативных актов нет, однако граждане не давали разрешения на сбор данных такими камерами, а большинство жителей столицы не состоит в базе данных преступников или подозреваемых. Помимо этого есть риск, что личные данные горожан могут попасть к злоумышленникам, заявляла она.

Теги: новости РБК, Москва, распознавание лиц, камеры видеонаблюдения
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