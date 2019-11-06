Индийские военные пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

Индийские военные пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

В праздничном параде 9 мая 2020 года на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне примут участие индийские солдаты. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Общение министров происходило в рамках заседания российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве. Российское Министерство обороны передало Индии приглашение к участию в параде, и Нью-Дели ответил согласием.

«Благодарю вас за приглашение направить индийский контингент для участия в военном параде 9 мая следующего года. Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде», — заявил Сингх.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, во время заседания Шойгу отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в военной и военно-технической сферах.