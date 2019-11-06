Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике Общество, 16:15 Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 16:13 Индийские военные пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве Политика, 16:08 Нужен ли вашему сайту SSL-сертификат Pro, 16:06 Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики. Что важно знать Спорт, 16:03 Глава РУСАДА обвинил спортивных функционеров в безответственности Спорт, 15:57 Эрдоган заявил о захвате одной из жен аль-Багдади Политика, 15:52 Суд отказал москвичке в иске из-за системы распознавания лиц Общество, 15:51 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 15:43 Путин насчитал почти 40 предотвращенных ФСБ в 2019 году терактов Политика, 15:33 Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину Экономика, 15:33 Светов сообщил о вызове на допрос в Следственный комитет Общество, 15:29 Колобков заявил о предоставлении полного ответа на претензии WADA Спорт, 15:28 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 15:14
Политика ,  
0 
Индийские военные пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

В праздничном параде 9 мая 2020 года на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне примут участие индийские солдаты. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Общение министров происходило в рамках заседания российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве. Российское Министерство обороны передало Индии приглашение к участию в параде, и Нью-Дели ответил согласием.

«Благодарю вас за приглашение направить индийский контингент для участия в военном параде 9 мая следующего года. Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде», — заявил Сингх.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, во время заседания Шойгу отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в военной и военно-технической сферах.

Фотогалерея 
Репетиция марша в честь парада 1941 года на Красной площади. Фоторепортаж

Ранее аналогичное приглашение Сергей Шойгу направлял французским военным. Кроме того, на парад приглашены канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын и другие. В начале ноября премьер Дмитрий Медведев публично пригласил в Москву на 9 мая всех коллег по Шанхайской организации сотрудничества.

Теги: Индия, 9 мая, Москва, парад Победы
Материалы по теме
Медведев вместе с президентом Сербии принял военный парад в Белграде
Политика
Шойгу позвал французских военных поучаствовать в параде на 9 мая
Политика
Джонсон получил приглашение на празднование 9 мая в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter