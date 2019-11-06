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Путин насчитал почти 40 предотвращенных ФСБ в 2019 году терактов

За девять месяцев 2019 года ФСБ предотвратила 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», — сказал он. Путин добавил, что материалы Службы внешней разведки (СВР) о ситуации в мире, а также о глобальных и региональных угрозах тоже являются «основой стратегических решений».

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В конце октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что зарубежные спецслужбы ищут уязвимости в российской критической информационной структуре, чтобы затем совершать массированные кибератаки. Он отмечал, что в 2019 году выявили более 1,7 млн атак на информационную инфраструктуру госорганов Сибирского федерального округа.

В начале марта Путин сообщал, что иностранные спецслужбы усилили работу против России, поэтому ФСБ необходимо усиливать противодействие им. По его словам, в 2018 году в стране пресекли деятельность 129 кадровых разведчиков, чье число выросло более чем в полтора раза, а также 465 агентов зарубежных спецслужб.

Теги: Владимир Путин, ФСБ, иностранные спецслужбы
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