Путин насчитал сотни разоблаченных иностранных шпионов и их агентов

Президент сообщил, что иностранные разведки активизируют работу «на российском направлении». По словам Путина, за год число разоблаченных в стране кадровых иностранных разведчиков выросло более чем в полтора раза

Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Зарубежные спецслужбы все активнее действуют «на российском направлении», заявил, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, президент Владимир Путин. По его словам, разведки других государств «всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», что требует усиления противодействия им со стороны ФСБ.

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — сказал Путин, подводя итоги работы российских контрразведчиков в 2018 году (цитата по ТАСС).

Ранее Путин говорил, что в 2017 году в России была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, а в 2016-м — 53 кадровых разведчиков и 386 их агентов. Таким образом, за год число разоблаченных в России кадровых сотрудников иностранных разведок выросло примерно на 80%, а за два года — в 2,5 раза.

Президент указал также на значительное увеличение в последние годы числа скоординированных кибератак — с примерно полутора тысяч в год в 2014–2015 годах до 12 тыс. в 2016 году и до 17 тыс. в 2018 году.

«Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и прежде всего оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи», — подчеркнул Путин. ​​