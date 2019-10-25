Патрушев обвинил зарубежные спецслужбы в поисках уязвимостей Рунета

Спецслужбы иностранных государств ищут уязвимые места в информационной инфраструктуре России для совершения массированных кибератак, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Омске, которое было посвящено вопросам национальной безопасности в Сибири. Его слова передает ТАСС.

«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической ИТ-инфраструктуры России», — сообщил секретарь Совбеза. Патрушев отметил, что это может стать реальной угрозой для безопасности страны. По его словам, в текущем году уже были выявлены более 1,7 млн атак на информационную инфраструктуру госорганов Сибирского федерального округа. Субъект является третьим по количеству атак в России, сообщил он. Какие регионы занимают первые позиции, Патрушев не уточнил.

21 октября правительство приняло положение о проведении учений по обеспечению безопасности Рунета. Согласно документу, их будут проводить не реже одного раза в год. В учениях будут принимать участие операторы связи, организаторы распространения информации в интернете, владельцы сетей связи и точек обмена трафиком, Минкомсвязи, ФСБ и другие ведомства.

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. После принятия документа операторы связи должны устанавливать специальные технологии, которые будут ограничивать распространение запрещенной в России информации. По мнению инициаторов, закон обеспечит устойчивую работу Рунета при возникновении угрозы его функционированию со стороны других стран.