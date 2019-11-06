Отец срочника ответил на слова сына о причинах расстрела сослуживцев

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов намекал, что ему угрожали изнасилованием, но не говорил об этом прямо, заявил РБК его отец Салим.

«Многих, говорит, молодых там уже опустили. Может быть, он это имел в виду, может, не это — я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все», — сказал Шамсутдинов-старший.

По словам отца, при встрече Рамиль сообщил ему, что пошел на расстрел сослуживцев осознанно, а предположения, что у сына случился срыв на фоне личных обстоятельств, не связанных со службой, не соответствуют действительности. «Он мне единственное сказал, что шел на это осознанно. Он абсолютно вменяемый, здоровый, соображающий. Я его видел, разговаривал с ним. У него взгляд стал тяжелый, изучающий, у него нет такого уже озорного детского взгляда», — добавил Салим Шамсутдинов.

Ранее 6 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что в показаниях следователям рядовой Шамсутдинов объяснил, что пошел на расстрел сослуживцев, потому что ему угрожали изнасилованием. «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет», — приводит Baza слова рядового.