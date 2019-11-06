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Отец срочника ответил на слова сына о причинах расстрела сослуживцев

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов намекал, что ему угрожали изнасилованием, но не говорил об этом прямо, заявил РБК его отец Салим.

«Многих, говорит, молодых там уже опустили. Может быть, он это имел в виду, может, не это — я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все», — сказал Шамсутдинов-старший.

По словам отца, при встрече Рамиль сообщил ему, что пошел на расстрел сослуживцев осознанно, а предположения, что у сына случился срыв на фоне личных обстоятельств, не связанных со службой, не соответствуют действительности. «Он мне единственное сказал, что шел на это осознанно. Он абсолютно вменяемый, здоровый, соображающий. Я его видел, разговаривал с ним. У него взгляд стал тяжелый, изучающий, у него нет такого уже озорного детского взгляда», — добавил Салим Шамсутдинов.

Общество
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

Ранее 6 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что в показаниях следователям рядовой Шамсутдинов объяснил, что пошел на расстрел сослуживцев, потому что ему угрожали изнасилованием. «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет», — приводит Baza слова рядового.

Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам 25 октября, он убил восемь человек, включая двух офицеров. В Минобороны заявляли, что, по предварительной версии, причиной стал нервный срыв из-за обстоятельств, не связанных со службой.

Политика
Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

Как сообщали источники РБК, комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия в отношении срочника не подтвердились. Согласно социально-психологической характеристике Шамсутдинова, с которой ознакомился РБК, рядовой обладает лидерскими качествами, способностью «физического воздействия на других», а также был конфликтным и направлял оружие на сослуживцев.

Теги: срочники, новости РБК
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