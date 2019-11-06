Самолет Azur Air совершил аварийную посадку в Китае из-за неисправности

Рейс авиакомпании Azur Air, вылетевший из Томска во Вьетнам, совершил аварийную посадку в китайском аэропорту Сиань после срабатывания датчика технической неисправности. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет Boeing 757-200 приземлился 6 ноября в Китае в 05:15 (01:15 мск). На борту воздушного судно находились 241 пассажир и семь членов экипажа, уточнили в ведомстве. В настоящий момент они ожидают прибытия в аэропорт резервного самолета, который продолжит полет в Фукуок.

Красноярская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом.

25 сентября при посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air загорелась задняя правая стойка шасси. Пожар был локализован, в результате происшествия пострадали 56 человек. СК завел уголовное дело из-за жесткой посадки самолета.



