Ученые сообщили о риске развития шизофрении и депрессии при курении

Ученые сообщили о риске развития шизофрении и депрессии при курении

Курение почти в два раза увеличивает риск развития шизофрении и депрессии, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Psychological Medicine.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 460 тыс. человек. Выяснилось, что депрессия и шизофрения практически в два раза чаще возникали у курильщиков, нежели у некурящих участников исследования.

Как предполагают ученые, развитие этих болезней может быть вызвано особым воздействием никотина, который стимулирует высвобождение таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин. Нарушение их синтеза в организме в том числе влияет на развитие шизофрении и депрессии.

Ранее замминистр здравоохранения Олег Салагай сообщил, что пассивное курение вызывает патологические изменения зрения у детей: из-за воздействия табачного дыма истончается сосудистая оболочка глаза. Он отметил, что курение родителей при детях также негативно влияет на зрение детей, как и постоянное использование гаджетов.