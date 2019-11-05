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В Минздраве сообщили о воздействии табачного дыма на зрение у детей

Ученые Китайского университета в Гонконге пришли к выводу, что пассивное курение приводит к патологическим изменениям глаз у детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, в исследовании принимали участие 1,4 тыс. детей в возрасте 6–8 лет. Эксперты пришли к выводу, что при пассивном курении воздействие табачного дыма приводит к истончению сосудистой оболочки глаза (хориоидеи). При этом тяжесть воздействия связана с числом курильщиков в семье и частотой курения, добавил Салагай.

«Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них», — отметил замминистра. Он также указал на то, что курение в присутствии детей приводит к негативному психологическому эффекту, когда родители предупреждают детей о вреде курения, при этом курят сами.

Салагай отметил, что соответствующие данные были опубликованы в октябрьском выпуске журнала JAMA Ophthalmology.

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Как ранее заявили в Минздраве, благодаря антитабачной кампании, проводимой в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», в России снизилось пассивное курение на 40%. Курить продолжают 29% россиян, заверили в ведомстве.

Теги: Минздрав России, Олег Салагай, иностранные ученые
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