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РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах

Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин. Это следует из позиции, одобренной комиссией по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом следует регулировать корпоративный контроль, а не экономическое участие, уточнили в РСПП.

«Применяемый в законопроекте 20% порог никак не обоснован самом тексте законопроекта и не соответствует заявляемым законопроектом целям», — говорится в тексте заявления. По мнению предпринимателей, законопроект неблагоприятно отразится на инвестиционной привлекательности российских компаний, дестабилизирует гражданский оборот и существенно повысит регуляторные риски ведения бизнеса в российской юрисдикции.

Предложения по изменению законов «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных» были внесены на рассмотрение в Госдуму в июле. Согласно поправкам, основным владельцем «значимого» ресурса может выступать только россиянин или российское юридическое лицо, доля иностранного участия в котором не должна превышать 20% голосующих акций.

В октябре РБК со ссылкой на источник сообщало, что российское правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, однако предложило доработать документ с условием ограничения доли иностранцев на уровне 50% минус одна акция.


 

Теги: законопроект, РСПП, цифровизация
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