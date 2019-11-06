Владелец «Финвижн Холдингс» Артем Аветисян возглавил совет директоров «Восточного», говорится в сообщении банка. Он сменил на этой должности Александра Нестеренко, который занимал ее с июля текущего года.

Ранее, 30 октября по итогам внеплановой проверки банка «Восточный» Центральный банк выявил необходимость создания у него дополнительных резервов по корпоративному портфелю.Согласно данным ЦБ, «Восточному» потребуется сумма в размере не менее 5 млрд руб.