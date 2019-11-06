Экономика , 06 ноя, 07:27
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Аветисян возглавил совет директоров «Восточного»
Владелец «Финвижн Холдингс» Артем Аветисян возглавил совет директоров «Восточного», говорится в сообщении банка. Он сменил на этой должности Александра Нестеренко, который занимал ее с июля текущего года.
Ранее, 30 октября по итогам внеплановой проверки банка «Восточный» Центральный банк выявил необходимость создания у него дополнительных резервов по корпоративному портфелю.Согласно данным ЦБ, «Восточному» потребуется сумма в размере не менее 5 млрд руб.
В июне текущего года в ходе судебных разбирательств в амурском арбитраже контроль над «Восточным» перешел от Baring Vostok к «Финвижн» Аветисяна и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Смене контролирующего акционера предшествовало уголовное преследование основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров Baring. Американский инвестор утверждал, что дело против него возбудили из-за корпоративного конфликта, который начался после приобретения банка «Юниаструм» Аветисяна.