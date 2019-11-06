В Белоруссии заявили о завершении разработки плана обороны до 2024 года

В Белоруссии заявили о завершении разработки плана обороны до 2024 года

Министерство обороны Белоруссии завершает работу над планом обороны страны на период с 2020 по 2024 годы. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на Госсекретариат Совета безопсаности.

Вопрос обороны государства обсуждали на рабочем совещании под руководством госсекретаря Совбеза Станислава Зася с руководителями силовых ведомств страны. Во время встречи участники рассмотрели ключевые вызовы и угрозы безопасности на ближайшие пять лет, а также обсудили прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки.

План обороны до 2024 года собираются вынести на заседание Совбеза в ноябре, говорится в сообщении.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны страны разработать план реагирования на размещение танков и военнослужащих США вблизи белорусско-литовской границы. Лукашенко отмечал, что это первый случай «демонстративной переброски войск к границам страны из-за океана». В ответ на действия США Белоруссия заявила об увеличении численности сухопутного контингента у границы. Кроме того, страна планировала принять меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию и усилению разведки.