Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны Украины президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет президенту единолично утверждать план обороны Украины. Это следует из данных законопроекта, опубликованных на сайте Верховной рады.

Его принятие позволяет закрепить на законодательном уровне «необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины», говорится в пояснительной записке. Согласно закону, президент также утверждает военно-административное деление территории страны.

Документ определяет план обороны Украины как совокупность документов, которые определяют содержание, объемы и сроки политических, экономических, социальных и других мероприятий, необходимых для защиты страны в случае вооруженного конфликта, а также порядок выбора исполнителей и для их воплощения. Порядок разработки плана обороны страны должен определять кабинет министров Украины.

20 сентября этот закон был принят Верховной радой. За него проголосовали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

План обороны государства от агрессии Зеленский поручил разработать главе Минобороны Андрею Загороднюку в начале сентября. По словам президента Украины, стране нужна мощная и боеспособная армия. Кроме того, с с 2020 года необходимо начать внедрять в Вооруженные силы Украины стандарты и процедуры НАТО, указал тогда Зеленский.