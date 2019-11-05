В Росгвардии попросили права отстреливать дроны над охраняемыми объектами

В Росгвардии считают, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над охраняемыми объектами следует сбивать из огнестрельного оружия, сообщает «РИА Новости».

Заявление о борьбе с дронами с помощью стрелкового оружия сделал замдиректора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев на тематическом круглом столе в Госдуме 5 ноября.

По мнению замглавы ведомства, борьба с БПЛА с помощью специальных технических средств слишком дорога — цена комплексов для противодействия дронам начинается от 150 тыс. руб. Отдельные системы защиты от дронов могут достигать в цене 200 млн руб. Отрасль разработки БПЛА модернизируется, и спецсредства для борьбы с ними будут только дорожать, что ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет.

«Применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения», — заявил Борукаев. Он подчеркнул, что сейчас на рынке есть БПЛА, которые невосприимчивы даже к современным средствам по подавлению радиосигналов, поэтому применение стрелкового оружия становится еще более актуальным.

В октябре Минэнерго предложило ввести уголовную и административную ответственность за полеты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса. По мнению замглавы Минэнерго Андрея Черезова, дроны являются потенциальной угрозой для энергетической инфраструктуры.