Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Участники Pussy Riot заявили о задержании на концерте Scorpions Общество, 21:24 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 21:12 Лаврову в обмен на гармонь подарили там-там Политика, 21:07 Глава «Укроборонпрома» сообщил о делегированных Трампом советниках Политика, 21:01 «Зенит» играет с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Онлайн Спорт, 20:55 Разведение противостоящих сил в Донбассе вновь сорвалось Политика, 20:50 Россия вернула из Сербии комплексы С-400 и «Панцирь-С» Политика, 20:47 Акционеры ВТБ утвердили выплату промежуточных дивидендов Минфину Финансы, 20:43 Путин раскритиковал Котюкова за распределение бюджетных мест на филфаках Общество, 20:40 США ввели санкции против пятерых представителей властей Венесуэлы Политика, 20:34 В Томске осудили руководителя отделения «Свидетелей Иеговы» Общество, 20:32 Члены СПЧ назвали «неправомерной» ликвидацию движения «За права человека» Общество, 20:30 СМИ узнали о неполном ответе России на претензии WADA в манипуляциях Спорт, 20:26 Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей Общество, 20:10
Общество ,  
0 
Путин раскритиковал Котюкова за распределение бюджетных мест на филфаках

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за ситуацию с распределением бюджетных мест в магистратуре по направлению «филология». Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета по русскому языку профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова рассказала президенту о том, что вуз предоставляет всего шесть бюджетных мест в магистратуре по направлению «филология». При этом, отметила она, согласно требованиям министерства, группа для обучения на этой магистерской программе должна состоять минимум из 12 учеников.

Путин попросил Котюкова прокомментировать эту ситуацию, на что министр ответил, что распределение бюджетных мест происходит на основе данных статистики за последние три года. «Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни», — обратился к министру Путин. «У вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит», — добавил президент.

В июне газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, сообщила, что количество бюджетных мест в российских вузах с 2019 по 2024 год сократится на 17%. Согласно данным издания, в 2017 году в российские университеты предоставляли 575,7 тыс. бюджетных мест, а к 2019 году этот показатель снизился до 518,4 тыс. По прогнозу, к 2024 году количество бюджетных мест составит 434,4 тыс. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила ситуацию демографическим фактором.

Теги: Владимир Путин, высшее образование, бюджет, Михаил Котюков
Материалы по теме
Путин заявил о росте числа бюджетных мест в вузах
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter