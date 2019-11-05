Путин раскритиковал Котюкова за распределение бюджетных мест на филфаках

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за ситуацию с распределением бюджетных мест в магистратуре по направлению «филология». Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета по русскому языку профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова рассказала президенту о том, что вуз предоставляет всего шесть бюджетных мест в магистратуре по направлению «филология». При этом, отметила она, согласно требованиям министерства, группа для обучения на этой магистерской программе должна состоять минимум из 12 учеников.

Путин попросил Котюкова прокомментировать эту ситуацию, на что министр ответил, что распределение бюджетных мест происходит на основе данных статистики за последние три года. «Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни», — обратился к министру Путин. «У вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит», — добавил президент.

В июне газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, сообщила, что количество бюджетных мест в российских вузах с 2019 по 2024 год сократится на 17%. Согласно данным издания, в 2017 году в российские университеты предоставляли 575,7 тыс. бюджетных мест, а к 2019 году этот показатель снизился до 518,4 тыс. По прогнозу, к 2024 году количество бюджетных мест составит 434,4 тыс. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила ситуацию демографическим фактором.