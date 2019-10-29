Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на бирже на фоне новостей о заполнении газопровода «Сила Сибири». По данным Московской биржи, на 16:10 их стоимость составила 252,32 руб. за акцию.

Рост составил 3,24%. Максимально акции «Газпрома» сегодня поднялись в цене до 353,69 руб., это на 3,8% выше, чем уровень закрытия предыдущих торгов.

Капитализация компании на 16:10 составила 5,979 трлн руб.

29 октября пресс-служба «Газпрома» сообщила, что газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. Сырье довели до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Оттуда оно будет поступать в Китай по трансграничному переходу через Амур.

Трубопровод начали заполнять газом в конце августа. «Силу Сибири» начали строить в 2014 году после соглашения «Газпрома» с китайской CNPC. Поставки топлива в Китай по трубопроводу должны достигать 8 млрд куб. м в год. Газопровод должен заработать с 1 декабря 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд руб.