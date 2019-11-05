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В Томске осудили руководителя отделения «Свидетелей Иеговы»

В Томске суд приговорил руководителя местного отделения запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» к шести годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, подсудимый, зная о том, что организация «Свидетели Иеговы» по решению суда была признана экстремистской, с апреля 2017 года по июнь 2018 года «предпринимал активные действия, направленные на продолжение противоправной деятельности организации». В частности, утверждает следствие, он созывал собрания, организовывал религиозные выступления и богослужения, собирал финансовые средства под видом пожертвований, а также проповеди.

Подсудимый отказался признать свою вину.

По информации портала Vtomske.ru, речь идет о жителе Томска Сергее Климове. Уголовное дело против него возбудили в июне 2018 года. Гособвинение запрашивало для Климова семь лет колонии общего режима.

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В сентябре в Саратове суд признал шестерых членов «Свидетелей Иеговы» виновными в экстремизме. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроками от двух лет до трех лет и шести месяцев.

Теги: Томск, «Свидетели Иеговы», приговор
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