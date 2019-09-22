Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

По мнению Вашингтона, Россия преследует членов организации «за мирную религиозную практику». Госдепартамент призвал Москву прекратить «ложно обвинять» «Свидетелей Иеговы» в экстремизме

Морган Ортагус (Фото: Andrew Harnik / AP)

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове. Заявление американского Госдепа опубликовала на своей странице в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

«Глубоко обеспокоены решением российского суда отправить в тюрьму шестерых «Свидетелей Иеговы» в Саратове за мирную религиозную практику», — написала Ортагус. «Мы призываем Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме», — добавила она.

Приговор в отношении шестерых членов организации был вынесен в минувшую пятницу. Суд приговорил их к отбыванию наказаня в колонии общего режима на сроки от двух лет до 3 лет и 6 месяцев. Все они были признаны виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской Верховным судом России в апреле 2017 года, одновременно ее деятельность на территории России была запрещена.