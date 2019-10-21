В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники

У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

В результате более чем за неделю пострадали 19 сотрудников магазина. Одному из них поставили окончательный диагноз — сальмонеллез. Восемь человек были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. На сегодняшний день в стационаре остаются шестеро.

В связи с этим Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование во всех гипермаркетах ООО «Леруа Мерлен Восток». По информации ведомства, организацией питания сотрудников занималось петербургское ООО «Фуд Сервисез», в работе которого были обнаружены грубые нарушения.

В частности, не соблюдалась технология приготовления пищи, условия хранения готовой продукции, сроки годности некоторых видов продукции необоснованно завышались, а у сотрудников «Фуд Сервисез» отсутствовали медицинские книжки.

По результатам лабораторных исследований готовой продукции компании обнаружена сальмонелла. По решению суда деятельность организации приостановлена на две недели.