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Актер Садальский пришел суд на слушания по делу экс-главы СК Дрыманова

Актер Станислав Садальский пришел на слушания по делу бывшего руководителя московского главка Следственного комитета Александра Дрыманова, передает корреспондент РБК.

По словам актера, он пришел в суд, чтобы поддержать «честного человека».«Вор на свободе, а порядочный человек сидит. Я никогда не хожу в суды, но здесь не мог», — сказал Садальский, имея в виду бывшего замглавы столичного главка СК Дениса Никандрова.

«Никандров — вор первостатейный, Саша с ним приходил как-то раз в ресторан, я ему говорю: встал и вышел отсюда, потому что видно, что взяточник первостатейный», — добавил актер, отметив, что просил Дрыманова «не дружить» с Никандровым.

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Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Должность начальника Следственного комитета по Москве Дрыманов занимал с 2015 по 2018 год, а затем уволился по собственному желанию. В июле прошлого года его задержали по подозрению в получении взяток, а затем арестовали. ФСБ считает, что он получил взятку в $9 тыс. для смягчения обвинения члену ОПГ Захарии Калашова (Шакро Молодого) Андрею Койчукову (Итальянцу). Кроме него, фигурантами дела стали Никандров (следствие считало, что он получил взятку в $200 тыс.) и еще двое бывших сотрудников СК. Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии, а мае этого года его освободили условно-досрочно.

Теги: Александр Дрыманов, актер
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