Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил РБК адвокат Дрыманова Денис Кобелев.

«Следствие предъявило Дрыманову обвинение в получении взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сообщил адвокат.

Кобелев пояснил, что в окончательной редакции обвинение предъявлено по двум тем же эпизодам, что и раньше, а его подзащитный своей вины, как и прежде, не признает.

Адвокат добавил, что о завершении следствия его пока никто не уведомлял.