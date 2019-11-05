Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что подобные жесты признания заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело единства России и русского мира, вклада в развитие дружбы и сотрудничества между народами не могут и не должны быть причиной для преследования, это было бы нелогично и имело бы пагубные последствия», — заявил Песков.

Он выразил надежду, что такие люди, как Малинов, получат возможность и дальше работать в русле развития дружеских отношений между странами.

Николая Малинова обвинили в шпионаже в начале сентября. Его подозревают в сборе данных о болгарской внешней политике в интересах общества «Двуглавый орел» и Российского института стратегических исследований. В ходе расследования была установлена схема отмывания денег. Эти средства, по данным прокуратуры, шли на финансирование мероприятий, угрожающих национальной безопасности Болгарии.