Помпео заявил о признании Трампом угрозы от коммунистов Китая

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, связанную с Коммунистической партией Китая. Он заявил об этом в интервью телеканалу Fox Business.

В числе рисков Помпео назвал ситуацию в Синьцзяне, «кражу» технологий, кибератаки и деятельность КНР в Южно-Китайском море.

Китайские власти, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека и массовым задержаниям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а территориальные претензии страны в Южно-Китайском море являются беспочвенными и ведут к «реальным издержкам других стран».



Глава Госдепа обвинил власти Китая в использовании принуждения как инструмента в управлении государством, даче взяток при заключении сделок с соседями и другими странами, нарушении базовых прав человека, в том числе в Гонконге. При этом, по словам Помпео, США готовы работать с Китаем, а торговое соглашение «имеет смысл» для обеих стран.

Ранее Пекин и Вашингтон провели «серьезные и конструктивные» переговоры по «основным вопросам» торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп согласился отменить повышение тарифов на китайские товары на $250 млрд с 15 октября.