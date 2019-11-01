СМИ узнали о консенсусе США и Китая по основным вопросам торговой сделки

Пекин и Вашингтон провели «серьезные и конструктивные» переговоры по «основным вопросам» торгового соглашения, передает CNBC. По данным Reuters, Китай требует отменить введение с 15 декабря новых тарифов

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Торговый представитель США (USTR) Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора с вице-премьером Китая Лю Хэ добились прогресса по ряду вопросов о заключении временного торгового соглашения между странами. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении торгпредства США, текст которого приводит агентство, отмечается, что Вашингтон и Пекин «достигли прогресса в различных областях и находятся в процессе решения неурегулированных вопросов». При этом обсуждения заключения соглашения продолжатся на уровне заместителей. Как передает CNBC, обе стороны провели «серьезные и конструктивные» переговоры по «основным вопросам» торгового соглашения, а также обсудили договоренности о проведении следующей консультации.

Как сообщал Reuters 24 октября со ссылкой на два высокопоставленных американских источника, во время переговоров с Мнучином в пятницу, 1 ноября, Пекин, как ожидается, попросит Вашингтон отказаться от своего плана по введению с 15 декабря новых тарифов на китайские товары на сумму $156 млрд, включая мобильные телефоны, ноутбуки и электронные игрушки, а также отмены 15-процентной пошлины, наложенной 1 сентября на импорт из Китая на $125 млрд. На сегодняшний день президент США Дональд Трамп согласился отменить повышение тарифов на китайские товары на $250 млрд с 15 октября.

На прошлой неделе в офисе Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки. Трамп, как пишет CNBC, сообщил, что соглашение будет касаться интеллектуальной собственности и финансовых услуг, а также будет включать в себя обязательство Китая закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на $40–50 млрд. По словам главы Белого дома, «первая фаза» торговой сделки с Китаем охватит 60% от долгосрочного соглашения. 26 октября сообщалось, что обе стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы, а также пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции.