Минюст США затребовал информацию об анонимном авторе книги о Трампе

Американский Минюст запросил у издателя информацию об анонимном авторе, который в ноябре собирается выпустить разоблачительную книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщила газета New York Times.

По данным издания, автор является высокопоставленным чиновником Белого дома. Помощник генпрокурора Джозеф Хант потребовал от издателя предоставить доказательства того, что чиновник никогда не подписывал соглашение о неразглашении и не имел доступа к секретной информации, а также назвать его должность и время работы в Белом доме.

В сентябре прошлого года анонимный сотрудник администрации США опубликовал в NYT статью под подписью «Аноним». В ней он сообщал, что в администрации президента Дональда Трампа существует скрытое сопротивление его действиям. Автор статьи посчитал стиль работы президента США неэффективным, а его действия аморальными.

Сотрудники администрации сообщали о желании Трампа искать информаторов при помощи детектора лжи. По их словам, президент хотел бы проверить каждого, чтобы найти того, кто общался с прессой.