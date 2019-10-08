СМИ узнали об идее Трампа искать информаторов при помощи детектора лжи

Бывшие сотрудники администрации сообщили Politico, что президент всерьез озабочен и хотел бы пропустить через полиграф всех, кто работает в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп подозревает сотрудников Белого дома в причастности к утечкам информации и в попытках обнаружить информаторов СМИ готов использовать детектор лжи, сообщает Politico.

«Он хотел бы пропустить через полиграф каждого, чтобы найти того, кто общался с прессой», — рассказал изданию один из бывших сотрудников американской администрации.

По его словам, Трамп начал задумываться об использовании полиграфа вскоре после избрания, однако до сих пор помощникам удавалось убедить президента в контрпродуктивности данной меры. Несмотря на это, Трамп, по словам ряда бывших сотрудников, то и дело интересуется, не стоит ли ему проверить своих подчиненных на детекторе лжи. Впрочем, источники Politico расходятся во мнениях относительно того, насколько серьезно задаются эти вопросы.

«Он много говорит об этом», — утверждает один из собеседников издания. По его словам, Трампа сильно раздражает появление в СМИ новостей о подробностях жизни президента: «Он злится и спрашивает: «Почему мы не можем остановить это?»