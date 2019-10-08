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СМИ узнали об идее Трампа искать информаторов при помощи детектора лжи
Бывшие сотрудники администрации сообщили Politico, что президент всерьез озабочен и хотел бы пропустить через полиграф всех, кто работает в Белом доме
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп подозревает сотрудников Белого дома в причастности к утечкам информации и в попытках обнаружить информаторов СМИ готов использовать детектор лжи, сообщает Politico.

«Он хотел бы пропустить через полиграф каждого, чтобы найти того, кто общался с прессой», — рассказал изданию один из бывших сотрудников американской администрации.

По его словам, Трамп начал задумываться об использовании полиграфа вскоре после избрания, однако до сих пор помощникам удавалось убедить президента в контрпродуктивности данной меры. Несмотря на это, Трамп, по словам ряда бывших сотрудников, то и дело интересуется, не стоит ли ему проверить своих подчиненных на детекторе лжи. Впрочем, источники Politico расходятся во мнениях относительно того, насколько серьезно задаются эти вопросы.

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«Он много говорит об этом», — утверждает один из собеседников издания. По его словам, Трампа сильно раздражает появление в СМИ новостей о подробностях жизни президента: «Он злится и спрашивает: «Почему мы не можем остановить это?»

По данным Politico, некоторые из сотрудников Белого дома добровольно вызвались пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к утечкам.

«Я думаю, что и президент, и все члены его администрации имеют право расстраиваться и даже злиться из-за утечек. Утечка информации, зачастую засекреченной, только вредит стране. Я нахожусь рядом с президентом с июля 2015 года и могу однозначно сказать, что никогда не слышала, чтобы полиграф предлагался в качестве способа остановить утечки», — заявила Politico пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

В сентябре 2018 года сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил найти автора анонимной статьи в газете The New York Times, опубликованной от лица сотрудника Белого дома, при помощи детектора лжи.

«Мы регулярно проводим тесты на детекторе лжи для агентов ЦРУ и ФБР. Это может представлять большую опасность, если человек, который общается со СМИ, раскрывает секреты национальной безопасности. Я думаю, что нам нужно с этим разобраться», — сказал Пол.

После этого вице-президент Майк Пенс заявил, что он, если бы это понадобилось, был бы готов пройти проверку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, полиграф
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