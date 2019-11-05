МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки

МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки

В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение. В среду, 6 ноября, волны могут достигнуть 8-9 метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду высота волн увеличится в акваториях Берингова моря, Тихого океана и в прибрежной зоне Алеутского муниципального района.

Утром шторм перейдет на побережье Усть-Камчатского, Олюторского и Карагинского районов. Предупреждение будет действовать до вечера среды.

По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях камчатского главка МЧС Константина Павлова, шторм опасен только для судов с низким классом, находящихся в открытом море. В ведомстве рекомендовали судам укрыться в безопасных местах на время непогоды.