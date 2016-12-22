Жителей Камчатки предупредили о приближении девятиметровых волн

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за приближения волн высотой до девяти метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В четверг, 22 ноября, утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8–9 метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в зону штормового воздействия попадут Усть-Камчатский и Алеутский районы.

О том, что у берегов Камчатки возможен сильный шторм, объявило Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно информации управления, опасное волнение продлится до конца 22 ноября.

В региональном ГУ МЧС руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры предосторожности, в особенности если их суда могут располагаться в районах штормового воздействия.​