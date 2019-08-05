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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося на северо-запад Японского моря тропического шторма «Франциско». Об этом сообщает Примгидромет.

Согласно сообщению в связи с вероятным смещением тайфуна вблизи южного берега Приморского края в регионе 8 и 9 августа ожидаются обильные осадки от 15 до 45 мм за 12 часов. Более того, во Владивостоке может выпасть до 50 мм осадков за 12 часов.

«В отдельных районах [ожидается] гроза, на побережье ветер 18–23 м/с», — добавили в Примгидромете.

Из-за надвигающегося шторма объявили риск паводка — уровень воды в реках может подняться до 1,5 м, а в некоторых районах до 3 м, что может привести к подтоплению низких мест.

Теги: Приморье, штормовое предупреждение, тайфун
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