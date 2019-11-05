«Силовые машины» попросили власти не заключать спецконтракт с Siemens

«Силовые машины» попросили власти не заключать спецконтракт с Siemens

Компания «Силовые машины» попросила правительство России отказать немецкой Siemens в заключении специального инвестиционного контракта (СПИК). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо владельца российской компании Алексея Мордашова.

«Силовые машины» считают недопустимым заключение подобных контрактов с иностранными производителями газовых турбин большой мощности. Мордашев также попросил не заключать СПИК с компаниями, долей которых владеют нерезиденты России.

В «Силовых машинах» полагают, что заключение контракта с иностранными машиностроителями может свести к нулю усилия компании по создании отечественной технологии газовых турбин большой мощности.

Издание отмечает, что на заключение контракта претендует совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens — «Сименс технологии газовых турбин». Доля немецкой компании в этом бизнесе составляет 65%.