Путин оказался среди самых популярных у россиян разведчиков

Одним из самых популярных разведчиков среди россиян стал президент Владимир Путин. Наиболее известными для жителей страны также оказались советские разведчики Рихард Зорге и Николай Кузнецов и персонаж кино и книг Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), говорится в исследовании ВЦИОМа, с результатами которого ознакомилось «РИА Новости».

Чаще всего на просьбу перечислить зарубежных или отечественных разведчиков россияне называли Рихарда Зорге — 15%. На втором месте по популярности оказался Максим Исаев (Штирлиц) — о нем упомянули 8% опрошенных. Фамилию Кузнецова и Путина назвали 5 и 4% россиян соответственно. 3% респондентов также вспомнили о советских разведчиках Рудольфе Абеле и Киме Филби, еще 1% опрошенных назвали раскрытую в США российскую разведчицу Анну Чапман и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Не смогли назвать российских или иностранных агентов разведки 69% россиян.

В телефонном опросе, проведенном ВЦИОМом 31 октября, участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальная погрешность исследования с вероятностью 95% равна 2,5%.

В октябре россияне назвали качества киногероев, необходимые политикам. Лидерами рейтинга стали Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»). На третьей строчке оказались Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из «Тайн следствия» (по 11%). По мнению россиян, все они обладают такими важными для политика качествами, как честность, образованность, близость народу и умение эффективно организовывать работу других людей.