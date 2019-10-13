Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Экс-сотрудники СВР предположили, что это происходит в связи с усилением мировой напряженности, а также с развитием СМИ и новых информационных технологий

Андрей Безруков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки. Об этом сообщает Znak.com.

По словам Безрукова, в первую очередь это происходит из-за усиления мировой напряженности в целом. Он отметил, что часть появляющихся в СМИ историй о шпионах не более чем фейки и вбросы. «Часть из них какие-то утечки, такое случается. Организации большие, иногда кто-то что-то сливает», — сказал разведчик, добавив, что в зарубежных разведывательных службах тоже работают профессионалы, способные разоблачить противника.

В качестве одного из фейков Безруков привел в пример отравление экс-сотрудника ГРУ (ныне ГУ) Минобороны России Сергея Скрипаля. Он считает, что в этом деле прослеживается политическая подноготная. Экс-агент СВР отметил, что знает не все факты, однако указал на заявление британского премьер-министра, сделанное на следующий день после инцидента. По его мнению, эти слова выдали тот факт, что именно власти Британии спланировали и подстроили отравление Скрипаля. «Это делается британскими элитами, которые совершенно полностью дестабилизированы внутри, у которых гигантская проблема, куда идти стране. <...> Им нужно, чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли», — пояснил Безруков.

По мнению Вавиловой, последние шпионские скандалы получили широкую огласку из-за развития СМИ, которые теперь намного быстрее получают и пытаются распространить самую разную информацию. При этом она отметила, что довольно часто журналисты раздувают истории, не проверив всех фактов. Вавилова также добавила, что отчасти разоблачения происходят из-за контрразведки. «Все-таки борьба обостряется. Россия становится более весомой и более сильной. Конечно, наши противники понимают, что нужно внимание уделять России», — заявила она.