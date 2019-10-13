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Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Экс-сотрудники СВР предположили, что это происходит в связи с усилением мировой напряженности, а также с развитием СМИ и новых информационных технологий
Андрей Безруков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки. Об этом сообщает Znak.com.

По словам Безрукова, в первую очередь это происходит из-за усиления мировой напряженности в целом. Он отметил, что часть появляющихся в СМИ историй о шпионах не более чем фейки и вбросы. «Часть из них какие-то утечки, такое случается. Организации большие, иногда кто-то что-то сливает», — сказал разведчик, добавив, что в зарубежных разведывательных службах тоже работают профессионалы, способные разоблачить противника.

В качестве одного из фейков Безруков привел в пример отравление экс-сотрудника ГРУ (ныне ГУ) Минобороны России Сергея Скрипаля. Он считает, что в этом деле прослеживается политическая подноготная. Экс-агент СВР отметил, что знает не все факты, однако указал на заявление британского премьер-министра, сделанное на следующий день после инцидента. По его мнению, эти слова выдали тот факт, что именно власти Британии спланировали и подстроили отравление Скрипаля. «Это делается британскими элитами, которые совершенно полностью дестабилизированы внутри, у которых гигантская проблема, куда идти стране. <...> Им нужно, чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли», — пояснил Безруков.

По мнению Вавиловой, последние шпионские скандалы получили широкую огласку из-за развития СМИ, которые теперь намного быстрее получают и пытаются распространить самую разную информацию. При этом она отметила, что довольно часто журналисты раздувают истории, не проверив всех фактов. Вавилова также добавила, что отчасти разоблачения происходят из-за контрразведки. «Все-таки борьба обостряется. Россия становится более весомой и более сильной. Конечно, наши противники понимают, что нужно внимание уделять России», — заявила она.

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Оба разведчика напрямую не согласились с тем, что последние шпионские скандалы произошли по причине падения уровня профессионализма российской разведки. При этом и Вавилова, и Безруков признали, что некоторое падение уровня по сравнению с советскими временами, когда они начали работать шпионами, возможно. «С профессиональной точки зрения любая организация может иметь периоды спада. Возможно, мы еще переживаем отголоски 90-х, начала 2000-х. Нужно время, чтобы восстановить это, чтобы выстроить систему», — считает Вавилова.

В свою очередь, Безруков заявил, что падение профессионализма происходит с двух сторон. «Методы меняются, и спецслужбы не успевают перестроиться. Любая спецслужба где-то будет успевать, а где-то не успевать, потому что нельзя же быть полностью успешным везде», — рассуждает он.

По словам обоих, сейчас на работу разводчиков сильное влияние оказывают новые информационные технологии. С одной стороны, они облегчают выполнение задач, а с другой — наоборот. «Возможно, изменятся методы работы. Будут больше использовать людей, которые, как китайцы, работают из диаспор. То есть использовать наши российские диаспоры в странах. Много людей выехали, и теперь, возможно, там будут искать людей, которые помогают нашей стране», — предположила Вавилова.

Андрей Безруков и Елена Вавилова входили в законспирированную сеть разведчиков-нелегалов в США. В 1980-х обоих сперва отправили в Канаду, после чего они продолжили работать в Штатах, а в 2010 году были раскрыты бежавшим в США экс-полковником СВР Александром Потеевым. Помимо Безрукова и Вавиловой, которые за границей проживали под именами Дональд Говард Хэтфилд и Трейси Ли Энн Фоули, был выдан еще ряд разведчиков, в частности Ричард и Синтия Мерфи (Владимир и Лидия Гурьевы), Вики Пелаес и Хуан Лазаро (генерал-майор СВР, герой Советского Союза Михаил Васенков), Анна Чапман, Майкл Зоттоли и Патриция Миллз (Михаил Куцик и Наталья Переверзева), Михаил Семенко.

В июле 2010-го задержанных разведчиков обменяли в аэропорту Вены на ученого Игоря Сутягина и трех бывших сотрудников российских спецслужб — Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля.

Автор: Михаил Юшков
Теги: разведка, Безруков, шпионы
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