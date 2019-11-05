Трамп назвал экс-посла США на Украине «очень хорошей женщиной»

Бывший посол США на Украине Мэри Йованович — «очень хорошая женщина», с которой он не знаком, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп. Соответствующее видео опубликовал Белый дом на своем YouTube-канале.

Ранее комитет по разведке палаты представителей обнародовал расшифровки показаний Йованович в рамках расследования дела об импичменте в отношении президента США.



«Я действительно не знаю ее», — сказал Трамп. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, согласно рассекреченной стенограмме июльских телефонных переговоров между ними, «не высказывал какой-то лояльности» послу. «Я уверен, что она [Йованович] очень хорошая женщина, но я ничего больше о ней знаю», — заявил Трамп.

Йованович была послом на Украине с 2016 года. В мае 2019-го она покинула свой пост. По информации WSJ, Трамп отозвал Йованович после многочисленных жалоб на дипломата от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. Как сообщала газета, последний заявлял, что Йованович мешает ему убеждать Украину начать расследование против бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma Holdings.