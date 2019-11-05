В Боливии вертолет с президентом страны совершил аварийную посадку

В Боливии вертолет с президентом страны совершил аварийную посадку

Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил аварийную посадку из-за неисправности. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) страны.

Вертолет должен был следовать по маршруту Колкири — Оруро. Поломка произошла в хвостовом винте во время взлета. В результате никто не пострадал. ВВС начало расследование инцидента.

Издание Voces Críticas опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, как вертолет закружило в воздухе рядом со стоянкой автомобилей. Он приземлился между припаркованными машинами.

На втором видео заметно, что у вертолета повреждены хвостовые лопасти.