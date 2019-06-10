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United Technologies $149 (+15,88%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,88%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
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Один человек погиб после аварийной посадки вертолета на крышу в Нью-Йорке

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета на крышу одного из зданий в Нью-Йорке. Об этом сообщают пожарные службы американского города в Twitter.

«Сотрудники FDNY [пожарного департамента Нью-Йорка] остаются на месте происшествия на 787-й авеню на Манхэттене, где вертолет совершил жесткую посадку на здание. Пожар был потушен. В настоящее время сообщается об одном смертельном исходе», — говорится в сообщении пожарных.

Общество
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

Вертолет сел на крышу офисного здания на Манхэттене, которое расположено к югу от Центрального парка в нескольких минутах от Таймс-сквер. После посадки вертолет загорелся.

В самом здании расположены офисы таких компаний, как банковская группа BNP Paribas, Citibank, а также юридической компании Willkie Farr & Gallagher. Всех людей эвакуируют из здания. По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, находившиеся в здании люди не пострадали.

Теги: Нью-Йорк, Вертолет, аварийная посадка, погибшие
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В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
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