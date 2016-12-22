Российские казаки объединились в единое сообщество

В России создано Всероссийское казачье общество — за его учреждение проголосовали участники учредительного круга (заседания), которое прошло 27 ноября в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

В заседании участвовали 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск. Они проголосовали за создание общества единогласно, а также утвердили его устав и структуру.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что среди задач новой структуры будут «обеспечение исполнения принятых обязательств по несению государственной службы, содействие в повышении роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение культурно-исторических традиций, укрепление связей с объединениями казаков за рубежом».

«У нас будет правление в составе 43 человек, будет наказной атаман, который будет назначен указом президента России сроком на шесть лет», — рассказал о структуре нового общества атаман кубанского казачьего войска, председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда.

В состав Всероссийского казачьего общества также войдут большой круг, совет атаманов, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана будут пять заместителей, 13 отделов и три помощника.

Всего в России 11 окружных казачьих обществ, которые насчитывают 189 тысяч человек: Волжское войсковое казачье общество, Сибирское войсковое казачье общество, Терское войсковое казачье общество, Уссурийское войсковое казачье общество, Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское», Енисейское войсковое казачье общество, Оренбургское войсковое казачье общество, Кубанское войсковое казачье общество, Иркутское войсковое казачье общество и войсковое казачье общество «Центральное казачье войско».

Всероссийское казачье общество было введено в систему казачьих обществ в 2011 году, оно должно объединить в единую систему все окружные и войсковые казачьи общества. Устав организации утверждает президент.