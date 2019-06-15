Путину дали право назначать атамана Всероссийского казачьего общества

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому президент России может назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Решение опубликовано на сайте кабмина. Президент также будет определять порядок согласования и утверждения уставов и назначать атаманов войсковых казачьих сообществ.

Решение принято в связи с тем, что раньше законодательно не был определен порядок назначения и освобождения от должности атамана. Президент лишь утверждал устав Всероссийского казачьего сообщества.

Помимо прочего, законопроект предлагает Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) следить за установлением порядка утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих на территории, где существует другое казачье общество.