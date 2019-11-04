Украина и три страны ЕС продлили санкции против России

Украина и три страны ЕС продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на пол года индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского союза.

Санкции будут действовать до 15 марта 2020 года. Кроме того Совет принял решение расширить список санкций, включив в него еще 21 физическое и 19 юридических лиц.

Ранее, 3 ноября, Глава губернского совета Финнмарка (Норвегия) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark заявила, что санкции против России необходимо отменить.

По ее словам, санкции в основном затрагивают двустороннее сотрудничество, и поэтому влияют на норвежских представителей бизнеса. Также она добавила, что Россия замещает ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, которая становится конкурентом западным товарам на мировом рынке. Это, по словам Вассвик, только усиливает позиции России.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году после того, как Крым вошел в состав России. В июне Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций до 31 января 2020 года.

