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Норвежский политик объяснила важность снятия санкций с России

Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и крупная административно-территориальная единица Норвегии) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark объяснила, почему считает необходимой отмену санкций против России.

По словам Вассвик, в основном санкции затрагивают двухстороннее сотрудничество, а потому влияют на норвежских представителей бизнеса. В то же время, отметила она, Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, которая уже начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке. «Это делает Россию сильнее, а не слабее», — считает она.

Кроме того, заявила политик, «странно и неестественно» вводить ограничительные меры в отношении тех, кто считается добрыми соседями.

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«Не слишком ли наивно думать, что с помощью принуждения и санкций можно изменить экономические и геополитические приоритеты России?», — заявила Вассвик. Она призвала задуматься о том, есть ли более эффективные методы, «такие как торговля и диалог».

Санкции ЕС против России были введены в 2014 году, после того, как Крым вошел в состав страны. С тех пор ограничительные меры многократно продлевали и расширяли. В июне Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2020 года.

Теги: Норвегия, Санкции
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