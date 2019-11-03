Норвежский политик объяснила важность снятия санкций с России

Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и крупная административно-территориальная единица Норвегии) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark объяснила, почему считает необходимой отмену санкций против России.

По словам Вассвик, в основном санкции затрагивают двухстороннее сотрудничество, а потому влияют на норвежских представителей бизнеса. В то же время, отметила она, Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, которая уже начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке. «Это делает Россию сильнее, а не слабее», — считает она.

Кроме того, заявила политик, «странно и неестественно» вводить ограничительные меры в отношении тех, кто считается добрыми соседями.

«Не слишком ли наивно думать, что с помощью принуждения и санкций можно изменить экономические и геополитические приоритеты России?», — заявила Вассвик. Она призвала задуматься о том, есть ли более эффективные методы, «такие как торговля и диалог».