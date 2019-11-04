К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб.

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб.

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) изданию сообщили, что иск в Первомайский районный суд региона должник по исполнительному производству подал к самой ФССП.

Подробности иска не называются. 14 октября суд признал требования на 100 трлн руб. необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

В ФССП отметили, что такая сумма стала рекордной в исках о компенсации. Она в пять раз превышает годовой бюджет России. Всего за 2019 год в стране подали исков к приставам на 12 млрд руб.

РБК обратился за официальным комментарием в пресс-службу ФССП.