Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб.

С дворника, работающей на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб., пишут «Воскресенские деловые вести».

По данным издания, Бодрова С. Н. хотела устроиться курьером в московскую компанию. В Москве неизвестные отвезли ее к нотариусу, оформили на должность директора и учредителя компании «Реалити плюс». От имени компании женщина заключила кредитный договор с Судостроительным банком, который впоследствии лопнул, на сумму $32 млн, пишет издание. Права востребования долгов перед банком перешли к Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Дорогомиловский суд Москвы постановил, что Бодрова должна выплатить АСВ 1,82 млрд руб. Издание пишет, что половина заработной платы женщины (7,5 тыс. руб.) будет отчисляться на погашение долга.

В банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указывается, что задолженность Бодровой Светланы Николаевны составляет 1,82 млрд руб., также она должна уплатить исполнительский сбор в размере 127,42 млн руб. Постановление о взыскании сбора вынес Дорогомиловский суд.