Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Женщину задержали в мае сотрудники брестской таможни, когда она пыталась въехать на своем автомобиле Chrysler из Польши. В машине были оборудованы тайники с электромагнитными замками, из которых извлекли 100 полимерных упаковок MDMA (экстази) общим весом более 100 кг, а также 550 г гашиша.

Представители белорусской таможни тогда заявляли, что это самая крупная партия наркотиков, которую изъяли на границе за последние 25 лет.

По совокупности преступлений россиянке суд назначил наказание в 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В суде отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

21 октября прилетевшую из Катара косметолога из России Татьяну Фирсову задержали в аэропорту Бали с наркотиками. При ней оказалось 6,6 г кокаина. Позже в российском посольстве заявили, что вес наркотика составлял 0,14 г. За попытку ввоза запрещенных веществ Фирсовой грозит до 15 лет тюрьмы.