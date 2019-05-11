Белорусская таможня нашла у россиянки крупнейшую партию экстази за 25 лет

Белорусская таможня нашла у россиянки крупнейшую партию экстази за 25 лет

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази. Женщина пыталась перевезти наркотики в Польшу

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Белорусского таможенного комитета, гражданка России была задержана в пункте пропуска Домачево на границе с Польшей при попытке провезти в ЕС крупную партию наркотиков. При досмотре ее Chrysler в тайниках были обнаружены упаковки с психотропными веществами.

Указывается, что россиянка проходила по «красному» коридору. Она пыталась убедить таможенников в том, что из декларируемых товаров у нее есть только электросамокат и напольный кондиционер. Однако при досмотре инспекторы нашли специально изготовленные тайники, открыть которые можно было с помощью электромагнитного замка. В них и нашли более 100 кг экстази и гашиша.

В таможенном комитете указали, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.