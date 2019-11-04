Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

По делу об убийстве и сексуальном насилии в Забайкальском крае задержан еще один несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья. Там они избили 40-летнего мужчину, который впоследствии умер от полученных травм. В отношении находившейся в доме женщины нападавшие совершили насильственные действия сексуального характера.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в преступлении — ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Двоих из них заключили под стражу, еще одного отправили под домашний арест. Известно, что ранее подростки уже привлекались к уголовной ответственности.

Четвертому задержанному 15 лет, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.