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Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дело об убийстве и изнасиловании в Забайкальском крае, сообщается на сайте ведомства.

Подростки ворвались 27 октября в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья. Они изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, он в итоге умер. Правоохранительные органы установили личности преступников в тот же день. Двух из них взяли под стражу, третий подросток находится под домашним арестом.

Как сообщил в воскресенье Следственный комитет, на место происшествия направили следователей-криминалистов центрального аппарата. Следователи должны дать оценку действиям должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел и профилактики.

Трем несовершеннолетним жителям Кыринского района Забайкалья предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Двое обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

Теги: Александр Бастрыкин, Забайкалье, избиение, изнасилование
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