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Войска Турции уничтожили одного из самых разыскиваемых террористов

На севере Ирака нейтрализован особо опасный террорист Муслух Ике, сообщает информационное агентство Anadolu.

Военную операцию по устранению Ике провели вооруженные силы Турции при поддержке разведки. По убежищу террориста был нанесен удар с воздуха.

Ике был включен в «красный список» особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. В Анкаре считают его ответственным от Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции) по иракскому району Метина. 

Муслух Ике вступил в РПК в 90-е годы прошлого века. Его считают причастным к организации терактов в районах Шемдинли и Чукурджа на юго-востоке Турции.

14 октября Минобороны Турции заявил, что в ходе операции «Источник мира» в Сирии было убито 550 бойцов курдских вооруженный формирований.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу 22 октября сообщил о том, что из тюрем на севере Сирии сбежали до 500 террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) после того, как Анкара начала военную операцию.

Турция борется с РПК с 1984 года — именно тогда организация начала вооруженные нападения на государственные и общественный структуры. Анкара считает курдские PYD и YPG, а также «Сирийские демократические силы» ответвлениями РПК.

Теги: Турция, Ирак, террорист
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