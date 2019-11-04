Войска Турции уничтожили одного из самых разыскиваемых террористов

Войска Турции уничтожили одного из самых разыскиваемых террористов

На севере Ирака нейтрализован особо опасный террорист Муслух Ике, сообщает информационное агентство Anadolu.

Военную операцию по устранению Ике провели вооруженные силы Турции при поддержке разведки. По убежищу террориста был нанесен удар с воздуха.

Ике был включен в «красный список» особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. В Анкаре считают его ответственным от Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции) по иракскому району Метина.

Муслух Ике вступил в РПК в 90-е годы прошлого века. Его считают причастным к организации терактов в районах Шемдинли и Чукурджа на юго-востоке Турции.

14 октября Минобороны Турции заявил, что в ходе операции «Источник мира» в Сирии было убито 550 бойцов курдских вооруженный формирований.