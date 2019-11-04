Пять человек погибли в результате стрельбы на авторынке в Мексике

Пять человек погибли в результате стрельбы на авторынке в Мексике

Неизвестные открыли стрельбу по продавцам авторынка, расположенного в городе Уруапан на западе Мексики. Об этом сообщает газета El Universal.

По данным издания, в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек. Стрелявшим удалось скрыться с места преступления, сотрудникам правоохранительных органов не удалось задержать нападавших по горячим следам. Власти начали расследование инцидента.

Высокий уровень преступности в Мексике, а также война связанных с наркомафией преступных группировок регулярно приводят к перестрелкам и вооруженным атакам в общественных местах в стране. В августе этого года в Мексике группа вооруженных людей совершила нападение на бильярдный клуб в городе Ирапуато (штат Гуанахуато). В результате инцидента погибли восемь человек, еще трое получили ранения. Подобное нападение произошло в апреле, вооруженные люди атаковали бар в городе Минатитлан. В результате инцидента погибли 13 человек.